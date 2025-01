In auto il “kit“ del ladro. Denunciato 40enne

Si aggirava a bordo di un’auto di grossa cilindrata in una zona residenziale tifernate dove erano stati segnalati numerosi furti. Qui i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno intercettato un uomo che è stato poi perquisito e, durante il controllo, è emerso che aveva con sé arnesi atti allo scasso e un intero “kit“ da ladro: una tuta nera con passamontagna, uno spray al peperoncino del genere vietato, una torcia, un trapano e vari arnesi da scasso, tra cui un punteruolo rompi-vetri, generalmente usato per infrangere le finestre, modalità per altro spesso utilizzata proprio nei furti messi a segno nei quartieri della città.

Si tratta di un quarantenne di origini kosovare che è stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. L’uomo è stato fermato nei giorni scorsi dai militari dell’Arma a bordo di un’autovettura (con targa estera), mentre percorreva una zona residenziale: circostanza che ha suscitato l’interesse dei carabinieri che hanno sottoposto a un approfondito accertamento sia la persona che l’interno del veicolo.

Dalla perquisizione è emerso tutto il materiale necessario per mettere a segno i furti; l’uomo non ha saputo fornire spiegazioni plausibili riguardo al possesso di questo materiale e degli arnesi. Ora dovrà risponderne di fronte all’autorità giudiziarie a seguito della denuncia. Proseguono intanto senza sosta i controlli delle forze dell’ordine nel territorio intensificati proprio a seguito dei furti segnalati.