In auto con coca, coltello e 1400 euro. A casa gli trovano anche una pistola

Viaggiava in auto con un pericoloso coltello, mille e quattrocento euro nascosti sotto il tappetino e svariate dosi di cocaina in tasca, per un peso complessivo di 15 grammi. Nella successiva perquisizione disposta nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato anche una pistola ‘finta’, ma priva di tappo rosso. Per questo un trentatreenne di origine albanese è stato arrestato: i reati che gli vengono contestati sono spaccio di droga e porto abusivo di arma bianca.

L’arrestato è già stato processato per direttissima col giudice che ha convalidato il provvedimento e lo ha condannato a un anno e due mesi di reclusione. L’episodio è avvenuto durante un controllo stradale disposto nei giorni d’estate in tutto il territorio dell’Altotevere. In questo caso l’auto con a bordo il 33enne è stata fermata nei pressi del centro storico di Città di Castello.

In base a quanto si apprende da una nota diffusa ieri dal comando dei carabinieri il trentenne si era messo alla guida del suo veicolo nascondendo nelle tasche dei pantaloni diverse bustine di cocaina, che sono state sequestrate. Non solo. In auto è stato trovato anche un coltello a serramanico e, occultati sotto il tappetino, mille 400 euro in contanti, soldi che secondo i militari dell’Arma sono da ritenere provento dell’attività di spaccio.

A carico dell’uomo è stata chiesta e ottenuta anche un’immediata perquisizione domiciliare. Le ricerche venivano dunque estese all’abitazione in uso al giovane dove è stata svolta una perquisizione che permetteva ai militari di rinvenire un secondo coltello a serramanico e una pistola giocattolo priva del previsto tappo rosso. Il 33enne è stato così tratto in arresto per le due ipotesi di reato e all’esito dell’udienza di convalida è stato condannato ad 14 mesi di reclusione. Lo stupefacente, i soldi, i coltelli e l’arma giocattolo sono stati invece sottoposti a sequestro. Continuano intanto in tutto il territorio i controlli delle forze dell’ordine: oltre ai carabinieri, anche agenti di polizia locale, commissariato e uomini della guardia di finanza stanno svolgendo una serie di posti di blocco sia di giorno che di notte per innalzare il livello della pubblica sicurezza nel periodo estivo segnato da numerosi eventi.