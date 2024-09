In auto 14 chili di droga e 25mila euro. Fuggono all’alt e speronano la polizia. Tre ventenni finiscono in manette

Un “tesoro“ in marijuana e hashish da difendere a ogni costo. Anche speronando l’auto della polizia che voleva bloccare quella vettura sospetta. Un tentativo di fuga alla fine sventato che ha portato a scoprire un importante carico di droga, nascosto nel doppio fondo del veicolo e che ha confermato i sospetti degli agenti. Tre persone sono state arrestate a Massa Martana, dopo un movimentato inseguimento. In manette un albanese 22enne, uno slovacco 27enne e un italiano di 23 anni, accusati di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. I tre indagati, infatti, sono stato trovati in possesso di oltre 14 chili di droga e circa 25mila euro in contanti. Bloccarli non è stato semplice perché i tre hanno prima disobbedito all’alt degli agenti e si sono dati alla fuga arrivando a speronare l’auto di servizio della polizia.

Nell’urto due agenti sono rimasti feriti. Medicati, sono stati giudicati guaribili in 6 e 4 giorni. Una volta fermata la vettura con i tre e dopo averlo bloccato, gli agenti hanno sottoposto a perquisizione il conducente e i passeggeri e l’autovettura. Il controllo approfondito dell’auto ha consentito di rinvenire un doppiofondo ricavato sotto i sedili dell’auto, dove all’interno era stata nascosta marijuana, circa 5 chili, e hashish per oltre 1 chilo, tutto confezionato in “panetti“.

Per questo motivo, i poliziotti hanno deciso di estendere la perquisizione anche alle abitazioni e relative pertinenze dei tre giovani, attività che ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori 540 grammi di marijuana, 7 chili e mezzo di hashish e 25mila euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. I tre sono stati arrestati e trattenuti nella casa circondariale di Spoleto, in attesa dell’udienza di convalida. Il cittadino italiano, inoltre, è stato denunciato per i reati di danneggiamento, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Ancora un importante carico di stupefacenti tolto dalla piazza, quella umbra, che non sembra conoscere crisi.

Saranno oggetto degli approfondimenti investigativi i canali di approvvigionamento a cui i tre si potrebbero essere rivolti per il carico, visto lo stupefacente ritrovato nelle perquisizioni domiciliari, non il primo. Da individuare anche la destinazione della droga, il potenziale mercato e l’eventuale rete di spaccio che potrebbe essere collegata ai tre indagati. Un’attività fiorente, visto il contante rinvenuto, che potrebbe dimostrare proprio l’intensa attività dei tre giovanissimi. Le indagini, insomma, proseguono per chiarire gli ulteriori aspetti rimasti ancora da decifrare.