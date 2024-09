In arrivo l’Espresso Assisi: "I turisti che verranno in Umbria potranno portare pure le bici"

Nuovo collegamento fra la città di san Francesco e la capitale, c’è l’Espresso Assisi. Presentato alla stazione Ostiense, viaggerà sabato e domenica dal 5 ottobre al 1° dicembre, da Roma Termini ad Assisi, con fermate a Terni, Spoleto, Foligno e Spello. Il sabato la partenza è prevista alle 10.05 mentre il ritorno alle 18, la domenica invece si parte alle 8.30 e si rientra alle 16.58. Si tratta di uno dei due nuovi collegamenti autunnali (l’altro è l’Espresso Langhe-Monferrato) di FS Treni Turistici Italiani, società del Gruppo FS Italiane All’illustrazione dell’iniziativa hanno partecipato Tommaso Tanzilli, Presidente Gruppo FS Italiane, Alessandro Vannini Scatoli, Presidente FS Treni Turistici Italiani, Alberto Gatto, Sindaco di Alba, Enrico Melasecche Germini, Assessore ai Trasporti Regione Umbria, Paola Agabiti, Assessore al Turismo e Cultura Regione Umbria, Claudia Porchietto, Sottosegretario Regione Piemonte Fabrizio Ghera, Assessore ai Trasporti Regione Lazio. Nell’Espresso Assisi – è stato spiegato in occasione della presentazione dei convogli - i viaggiatori potranno accomodarsi nei confortevoli salottini privati mentre sull’Espresso notturno Langhe-Monferrato sono a disposizione le carrozze letto dove i passeggeri potranno riposare in un ambiente curato e nella massima privacy. E anche a ottobre – viene ancora sottolineato - sarà possibile beneficiare, scegliendo la tariffa "TTI Special", di uno sconto del 50% su i biglietti acquistati entro 48 ore dalla partenza. Il servizio si cala anche nel contesto che vede la stazione di Assisi-Santa Maria degli Angeli oggetto di lavori di per l’adeguamento dell’infrastruttura finalizzata a potenziare il servizio viaggiatori e a accogliere il grande flusso di passeggeri e pellegrini. I lavori verranno ultimati ad inizio ottobre.