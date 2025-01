"In abbandono l’area del Teatro all’aperto"

SPOLETO Quale futuro per il nuovo Teatro all’aperto di Monteluco? A chiedere spiegazioni sui lavori del progetto avviato e quasi terminato dal Comune sono i consiglieri comunali di Alleanza Civica, Dottarelli e Profili, con un’interpellanza al sindaco. "Nonostante le dichiarazioni prevedessero l’inaugurazione del Teatro nel settembre 2024, - scrivono i due consiglieri di opposizione - ad oggi questa non si è mai tenuta. Ci preoccupa lo stato in cui versa l’area: la mancanza di recinzioni adeguate, la presenza di fili spinati pericolosi nel bosco circostante e l’assenza di segnali che confermino se i lavori siano effettivamente terminati o meno". Secondo Profili e Dottarelli quindi "un teatrino così pensato, per 100 posti e proprio a Monteluco è insensato e il progetto ha avuto come unico beneficio la riqualificazione di quell’area. Qual è la sua funzione? Come sarà utilizzato? Come verrà gestito?".