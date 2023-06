Improvvisa scomparsa di ’Marione’ Parretti Cordoglio nel mondo della Protezione civile

MONTELEONE – Monteleone e la protezione civile dell’Orvietano piangono Mario Parretti, ’Marione’ per gli amici, già assessore alla protezione civile di Monteleone, animatore della nascita del gruppo comunale della città, scomparso improvvisamente. Mario è stato molto di più, un vero artista del suo lavoro, amava il ferro battuto, allievo del maestro Marcello Conticelli. Nella protezione civile verrà ricordato per il suo impegno, il suo carattere gioviale, sempre pronto, dopo grandi fatiche nelle tante emergenze, a una battuta, ad un momento di leggerezza. "Marione era il cuoco con la C maiuscola in grado di inventare nei momenti di emergenza, con 200300 persone senza più casa, con scosse di terremoto ancora in corso, un pasto caldo", ricorda Giuliano Santelli.