Impronte per le dentiere scaricate dietro al supermercato

SELCI LAMA – Decine di calchi in gesso (verosimilmente impronte per dentiere) sono stati ritrovati, abbandonati, dentro una pozzanghera tra i campi nella zona dietro il supermercato Coop a Selci Lama. A segnalare l’anomala presenza di questi calchi dentali a cielo aperto sono stati in special modo i residenti che spesso vanno a camminare nell’area meno trafficata, essendo circondata da campi. Quelli che in apparenza e da lontano sembravano sassi, visti da vicino si sono rivelati calchi in gesso, le classiche impronte che vengono rilevate negli studi odontotecnici per la realizzazione di protesi dentarie o per apparecchi di ortodonzia.

Come siano finiti lì non è affatto noto anche se in molti sostengono che si tratti di abbandono di rifiuti. In base a quanto segnalato dai residenti i calchi dentali in gesso sarebbero lì da oltre una settimana e non sarebbe neanche la prima volta che qualche ignoto sceglie la zona per smaltirli evidentemente in modo non corretto e anche pericoloso per la salute pubblica.