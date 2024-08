Imprenditore trovato morto nella sua azienda agricola, indagano i carabinieri

Perugia, 1 agosto 2024 – E’ stato trovato morto all’interno della sua azienda agricola in località Moiano un uomo di 63 anni originario del folignate. Il decesso, in base a quanto ricostruito dai carabinieri, potrebbe risalire a qualche giorno fa, ma è ancora giallo sulle cause. La segnalazione è arrivata intorno alle 20 di ieri sera, 31 luglio, da parte del 118.

Oltre ai militari, presenti sul posto anche pubblico ministero di turno della Procura di Spoleto e il medico legale, i quali hanno svolto i primi accertamenti. Ulteriori accertamenti sono stati svolti nel corso della mattinata dai militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Perugia, al fine di chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. È stato inoltre eseguito un esame preliminare esterno della salma da parte del medico legale al fine di riscontrare la causa di morte e la datazione dell'evento, che, come detto, potrebbe risalire ad alcuni giorni fa.

Ulteriori informazioni per verificare se il decesso possa essere compatibile con un evento avvenuto per cause accidentali potrebbero emergere a seguito di più approfonditi esami. Secondo quanto si è appreso, non sono emersi al momento elementi che possano ricondurre ad una morte violenta. Sul corpo non ci sarebbero segni evidenti. La salma è stata trasportata presso l'istituto di medicina legale di Perugia e l'area è stata transennata.