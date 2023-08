Importante donazione del Lions Club di Gubbio per il comune di Cantiano

Dopo l’alluvione dello scorso settembre la comunità di Cantiano ha subìto gravi danni, ma le forme di aiuto e solidarietà nei confronti del comune marchigiano continuano ad arrivare. Anche da Gubbio, dove il Lions Club, per la vicinanza non solo geografica ma anche storica e affettiva ha deciso di donare 50 sedie e 20 tavoli, come richiesto dalla comunità, per permettere lo svolgimento della “Estatecantianese”; l’importanza, per il comune marchigiano, di riprendere al più presto una vita socio-culturale da sempre ricca di eventi ha rafforzato l’idea e accelerato i tempi. La donazione, che è stata possibile grazie ad una raccolta fondi finanziata da eventi invernali del LC Gubbio dedicati a questo scopo, tra cui il Torneo di Padel o le Letterine a Babbo Natale, ha anche permesso di donare alla scuola materna e primaria del comune cantianese una stampantemultifunzionale, corredata di accessori, per la nuova sala multimediale, consegnata già nel marzo scorso.