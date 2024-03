Impianto di carburanti più vicino: si va verso il collaudo

PORANO Proseguono a Porano i lavori per il nuovo impianto di carburanti in corso di realizzazione nell’area della pesa comunale. Un intervento necessario per fare in modo che il paese possa tornare ad avere un distributore di carburante. Nei prossimi giorni verrà installata la pensilina di copertura del distributore mentre l’amministrazione comunale sta procedendo alla nomina della commissione carburanti per l’espletamento del collaudo, della quale faranno parte rappresentanti di vari enti come previsto dalla normativa di settore. Il collaudo è propedeutico all’entrata in esercizio del nuovo impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico. Con l’arrivo del nuovo distributore di carburanti, si completa la dotazione di servizi dell’area già provvista di due colonnine di ricarica per veicoli elettrici, della casetta dell’acqua, del servizio di pesa pubblica e dei contenitori per la raccolta degli indumenti usati e dell’olio vegetale.