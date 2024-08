Imparare i ’Corretti stili di vita’. A Gubbio un progetto condiviso per prevenire gravi patologie

Avis Gubbio, Associazione Diabetici Eugubini e Amici del Cuore – Gubbio, si uniscono ancora per dare vita al progetto “Corretti stili di vita”, con l’obiettivo di promuovere e informare la cittadinanza sui corretti stili di vita, come strumento di prevenzione contro le patologie croniche, attraverso una mirata campagna di comunicazione. Le strategie che verranno utilizzate sono varie: da un logo apposito creato per il progetto al coinvolgimento delle associazioni del territorio e della comunità, passando anche per partnership con enti pubblici, scuole, aziende. L’iniziativa è stata presentata pochi giorni fa nella sala Trecentesca di Palazzo Pretorio, alla presenza del sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, degli assessori Lucia Rughi e Carlotta Colaiacovo oltre ai rappresentanti delle tre associazioni.

Loris Ghigi, presidente di Avis Gubbio, ha spiegato così l’idea: "Abbiamo sviluppato una campagna volta ad incrementare la visibilità del consorzio di organizzazioni associative, mirando a diverse fasce d’età e utilizzando metodologie di comunicazione adattate ai differenti segmenti demografici, al fine di ampliare la conoscenza e la consapevolezza riguardo ai corretti stili di vita. Rappresenteranno un momento di particolare rilevanza – ha proseguito Ghigi – le ’Giornate della Salute’, in programma a fine novembre 2024. Si tratta di giornate di screening della salute gratuite rivolte a tutta la cittadinanza del Comune di Gubbio".

Un concetto, quello dello “stare bene”, rimarcato dal dottor Romano Graziani, direttore sanitario Avis Gubbio: "La consapevolezza dell’importanza dei corretti stili di vita deve partire fin da giovani, dall’età adolescenziale ed è per questo che miriamo ad essere presenti fattivamente in tanti eventi cittadini e a coinvolgere in particolare le associazioni sportive. Volti noti della comunità saranno portavoce del nostro messaggio".

A chiudere la conferenza, dopo gli interventi delle assessore Rughi e Colaiacovo, il sindaco Fiorucci: "La nostra amministrazione è a disposizione per sostenere questo progetto. Lo sport riesce meglio a veicolare il concetto dei corretti stili di vita e della loro importanza".