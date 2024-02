Illusioni in danza con “H2omix” al Lyrick

Un viaggio illusionistico sul significato, sul simbolismo e sull’importanza dell’acqua, nel tentativo di ampliare il senso di responsabilità che l’umanità ha verso la natura. Promette grande spettacolo il nuovo appuntamento di “Scopriamo le carte“, la stagione del Teatro Lyrick promossa dall’associazione culturale ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali: perché stasera alle 21.15 arriva la danza magnetica e avvolgente di “H2omix” (nella foto) della RBR Dance Company: una creazione per sette danzatori, con la regia di Cristiano Fagioli, le coreografie di Cristina Ledri e Cristiano Fagioli, la musiche originali di Diego Todesco. Considerati gli illusionisti della danza, gli artisti della Compagnia da anni portano in scena progetti artistici pensati per sensibilizzare al rispetto per l’ambiente. Stasera al Lyrick daranno vita a quadri scenici evocativi tra le note gioiose della vita e la consapevolezza della sua fragilità, legata ad uno dei suoi elementi principali: l’acqua. Sul palco verrà evocato il suono del respiro dei primi uomini, che nel buio della notte dei tempi muovono i loro passi primitivi e si immergono giocosi nelle acque fertili, fonte di sostentamento. Ma l’acqua, nello show, non è solo elemento sacro ma anche forza distruttrice, emblema della natura che incombe sull’uomo. "Il blu – dice il regista – acquisisce significato di purificazione e iniziazione religiosa e l’acqua è riflesso che ci pone in empatia con l’intero cosmo nelle notti stellate".

