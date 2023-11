Il “Violenzametro“ nel sito dei carabinieri

TERNI Questura e Comando provinciale dei carabinieri illuminati di arancione nell’ambito della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nell’ambito della campagna nazionale dell’Arma, sul sito www.carabinieri.it è stata dedicata un’intera area tematica al “codice rosso”, in cui è possibile trovare informazioni utili su atti persecutori, bullismo, cyberbullismo, maltrattamenti, revenge porn, violenza sessuale. "Nell’area tematica - spiegano i carabinieri è possibile trovare anche il “Violenzametro”, un test di autovalutazione, elaborato dal Reparto analisi criminologiche del Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche (Racis ndr), per rilevare i segnali del livello di violenza di genere subita in un rapporto di coppia. Contiene consigli utili per chiedere supporto e aiuto in base al livello di violenza riscontrata".

Intanto in mattinata la Questura in Piazza della Repubblica h allestito un punto informativo, con il personale qualificato della polizia che ha incontrato decine di di cittadini per parlare di violenza di genere, per aiutare le donne a difendersi da violenze fisiche, psicologiche ed economiche, distribuendo le brochure divulgative del Ministero dell’Interno, con consigli e numeri utili ai quali rivolgersi in caso di necessità. Il questore Bruno Faillaè intervenuto all’evento organizzato dal Comune, in Bct, per illustrare le iniziative messe in campo dalla polizia di Stato per prevenire e contrastare la violenza di genere.