Il vintage conquista Todi. Domani torna ’Anticamente’

TODI – Domani si terrà la prima edizione del 2025 di "AnticaMente", il mercatino di antiquariato, collezionismo, vintage e modernariato che ormai da anni si svolge a Todi, format che si è esteso anche ad altre piazze dell’Umbria. Il nuovo anno prenderà il via a Todi per poi proseguire, come di consueto, la seconda domenica di ogni mese quindi il 9 febbraio, il 9 marzo, il 13 aprile, l’11 maggio, l’8 giugno, il 13 luglio, il 10 agosto, il 14 settembre, il 12 ottobre, il 9 novembre e il 14 dicembre. La mostra-mercato continuerà a svolgersi a Ponterio, a poche centinaia di metri dallo svincolo della E45, dove i banchi sono tornati a trovare posto dopo l’interdizione di Viale Menecali, davanti alla Consolazione, a causa dei lavori di rigenerazione urbana. "Nei prossimi mesi – spiega il vicesindaco Claudio Ranchicchio – si valuterà insieme all’associazione Indivenire che organizza l’appuntamento l’eventuale ricollocazione della manifestazione oppure il suo mantenimento a Ponterio dove era nata e dove sta riscuotendo un ottimo successo". Un successo che ha portato "AnticaMente" ad espandersi anche a Orvieto, con mercatino in piazza della Repubblica; a Perugia, con i banchi presenti per due giorni, sabato e domenica, ogni ultimo fine settimana del mese, in piazza Italia e i Giardini Carducci e, da ultimo, a Foligno, in piazza della Repubblica e Largo Carducci, dove la mostra-mercato è il primo sabato di ogni mese. Diffuso, a cura della stessa associazione Indivenire anche il calendario di "FieraMente", la manifestazione "gemella" dedicata all’artigianato e vintage che si terrà da marzo ad ottobre, sempre a Todi ai Giardini pubblici.

s.f.