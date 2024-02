Il vino scavalca l’Oceano. Le bottiglie del Trasimeno protagoniste a New York

Trasimeno Gamay Poggio Petroso riserva 2020, Trasimeno Gamay Divina Villa etichetta Bianca 2022, Colli del Trasimeno Grechetto Ascanio 2022 sono i tre vini Cantine Cooperative umbre ’Duca della Corgna’ di Castiglione del Lago volati a New York e protagonisti dell’evento ’Tre bicchieri 2024’ che si è tenuto ieri al Metropolitan Pavillon. L’evento, organizzato da Gambero Rosso, vede impegnato Massimo Sepiacci, presidente delle Cantine Cooperative e di Umbria Top Wines, nel raccontare le tradizioni vinicole e le produzioni uniche del territorio del Trasimeno, offrendo anche la possibilità di degustare i vini selezionati. Questo volo oltreoceano dei vini del Trasimeno arriva a poche ore da un autentico successo di squadra e di territorio: quello che hanno conseguito le due storiche Cantine Cooperative umbre ’Duca della Corgna’ di Castiglione del Lago e ’Tudernum’ di Todi, che nella prestigiosa "Guida dei Vini 2024" del Gambero Rosso hanno ottenuto i ’Tre bicchieri’ con due vini identitari come il Trasimeno Gamay doc Poggio Pietroso e il Sagrantino di Montefalco docg Fidenzio. Nata nel 1957, la Cantina ’Duca della Corgna’, storicamente aderente a Confcooperative, è un importante pezzo di storia dell’enologia regionale.

"La nostra cantina da decenni – le parole di Massimo Sepiacci - ha puntato ed investito in un vitigno autoctono come il Trasimeno Gamay di cui si erano perse le tracce da decenni e oggi possiamo ben dire che è stata pioniera nella sua riscoperta. Siamo orgogliosi e felici che molte altre realtà vitivinicole dei Colli del Trasimeno ci abbiano poi seguito in questa nostra visione – prosegue Sepiacci – contribuendo a rendere il Trasimeno Gamay il vino identitario per eccellenza dell’area. Altrettanto orgoglio è dato dai nostri soci, dall nostro enologo e dai tecnici di cantina che hanno saputo tradurre nel Poggio Pietroso i tratti distintivi nobili e qualitativamente eccellenti del nostro territorio, un vino che gli assaggiatori del Gambero Rosso hanno saputo giudicare al top della nostra regione".

"Il vino – ha aggiunto l’assessore regionale all’agricoltura, Roberto Morroni – è un ambasciatore eccezionale del territorio, riuscendo a raccontarne le caratteristiche, la storia, la cultura e la passione di chi opera nel settore enologico: un fattore dinamico di sviluppo con il Lago Trasimeno, realtà di pregio in Umbria in ambito vitivinicolo, che con il traguardo raggiunto ha dimostrato di poter far da traino per avviare nuove collaborazioni e connessioni".