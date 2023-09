Il vino è di casa Cantine sotto i riflettori Il Festival che celebra le etichette locali

I vini di 33 cantine provenienti da ogni parte dell’Umbria saranno sotto i riflettori in occasione della tre giorni nel cuore del centro storico. Nato per la promozione del vino 100% made in Umbria, “UWine” si presenta con la sua prima edizione in programma dal 15 al 17 settembre. A firmare l’iniziativa, l’associazione “Openmind Perugia“. Tempi e modi dell’eventosono stati illustrati alla Sala dei Notari, presenti il sindaco Andrea Romizi e l’assessore Gabriele Giottoli. Per l’associazione Open Mind Perugia, oltre al presidente Andrea Sannella, anche Edoardo Gentili, Jhoannes Wester Ebbinghaus, Nicolò Gobbi, Cristian Stortoni, Michelangelo Baldoni, Lorenzo Baldoni. Sono 33 le cantine che partecipano: Berioli, Terre De La Custodia, MonteVibiano, Semonte, Villa Bucher, Agricola Purgatorio, Margaritelli, Tenuta dei Mori, Blasi, Perticaia, San Francesco, Decugnano dei Barbi, Le cimate, Tiberi, Baroni, Napolini, Le Thadee, Daniele Rossi, Scacciadiavoli, Brizziarelli, Vetunna, Tudernum, Cotarella, Benedetti Grigi, Pucciarella, Dentici, Casaioli, Di Filippo, Goretti, Conti Salvatori, Duca della Corgna, Cantina del castello di Solfagnano, I Vini di Giovanni. Per completare l’offerta enogastronomica sarà disponibile anche lo street food corner con 5 food truck della regione: Qui ed Ora, Cukuc, Ribelle Gourmet, Quirinos ed Ebè Perugia. Spazio anche all’intrattenimento. Per la sezione conferenze e talk, con un corner ad hoc allestito in Piazza della Repubblica. UWine è un festival ad accesso libero a tutte le aree, il biglietto è richiesto per le degustazioni: ticket gold online, 13 euro in prevendita, include Kit Degustazione UWine (calice + porta calice) e 5 token, ognuno dei quali equivale ad un assaggio. La musica farà da sottofondo alla manifestazione.