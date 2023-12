“Il viaggio di Maria“ tra Solomeo e Perugia. Doppio evento tra letture, musiche e canti natalizi

Spettacoli di Natale a Solomeo che in questi presenta un ricco programma di appuntamenti. Oggi alle 16 nella Chiesa di San Bartolomeo c’è lo spettacolo “Natale in campagna“ con Marco Venturi al corno da caccia e corno delle Alpi, Fabio Ciofini all’organo e Ilaria Falini come voce recitante. E alle 18 al Teatro Cucinelli Concerto della Banda della Filarmonica di Solomeo e del Coro Polifonico Canticum Novum con cena di beneficenza.

Ma il cartellone non si ferma qui e la prossima settimana propone il Concerto di Natale “Il viaggio di Maria“ che si terrà giovedì 28 alle 21 al teatro Cucinelli di Solomeo e venerdì 29, alla stessa ora, nella Basilica di San Pietro a Perugia. Sono due suggestivi appuntamenti dedicati a letture, musiche originali e canti natalizi della tradizione italiana con protagonisti il Coro Canticum Novum di Solomeo e il Coro voci bianche Mousikè con la direzione di Klara Lužnik e l’Otc Ensemble composto da Sara Montani violino I, Paola Pasquini violino II, Carmelo Giallombardo viola, Alessandra Montani violoncello, Mattia Rossi contrabbasso, Fabio Ceccarelli flauto, Maurizio Domenico Paluzzi oboe, Riccardo Nanni corno, Daniela Scaletti pianoforte. Dirige Fabio Ciofini, la voce recitante è di Fulvio Pepe (nella foto) mentre le musiche originali e le elaborazioni per coro e strumenti concertanti sono di Luca Garbini.

Fulvio Pepe si è formato alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, ha lavorato con registi come Binasco, Sciaccaluga, Stein, Patroni Griffi, Branciaroli, alternando il lavoro in teatro con televisione e a volte cinema. Luca Garbini ha compiuto il suo percorso artistico in Festival e stagioni concertistiche a livello internazionale come pianista, direttore di coro e d’orchestra. Informazioni al numero 075.57542213; alla mail: [email protected] e sul sito www.teatrocucinelli.it