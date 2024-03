Il vescovo in Provincia e carcere. Domani la processione in centro

TERNI Il vescovo Francesco Soddu (foto) ieri a Palazzo Bazzani per l’incontro pasquale con i dipendenti della Provincia e della Prefettura, che dividono lo storico edificio. "Nella festa più importante – così monsignor Soddu, accolto dalla presidente della Provincia, Laura Pernazza, e dal prefetto Giovanni Bruno– la mia presenza è anche un’occasione per svolgere al meglio il mio ministero. Vi auguro tutto il bene possibile all’insegna della pace, di cui oggi c’è particolarmente bisogno". Dalla presidente Pernazza un ringraziamento al vescovo "anche per la presenza, che ci offre un momento di riflessione". Per quanto riguarda gli appuntamenti pasquali, oggi alle 10 giovedì 28 marzo alle ore 10 il vescovo presiede la celebrazione in “Coena Domini” nel carcere di vocabolo Sabbione dove sarà ripetuto il gesto della lavanda dei piedi ai detenuti e operatori. Sempre oggi alle 17.30 in Cattedrale il vicario generale monsignor Salvatore Ferdinandi presiederà la celebrazione della messa in “Coena Domini” in cui si ricorderà l’istituzione dell’Eucaristia da parte di Gesù nell’ultima cena. Alle ore 21 si terrà l’adorazione del Santissimo Sacramento. Venerdì alle 17.30 il vescovo presiederà la celebrazione della Passione del Signore e l’atto di adorazione della Croce. Alle 21 la processione del Cristo morto lungo le vie del centro cittadino, dalla chiesa di San Francesco alla Cattedrale. Sabato 30 alle 22.30 monsignor Soddu presiederà la celebrazione della Veglia Pasquale nel corso della quale sarà benedetto il fuoco nuovo e l’acqua del fonte battesimale con la quale sarà impartito il sacramento del battesimo a quattro adulti che hanno concluso il cammino del catecumenato. Domenica 31, Pasqua di Resurrezione, il vescovo presiederà la celebrazione alle 11 nella Concattedrale di Narni e alle 17.30 in quella di Amelia