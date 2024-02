Il vescovo ai genitori:: "Siate d’esempio per i figli"

SPOLETO L’Arcidiocesi Spoleto-Norcia celebra i nuovi nati nel 2023 e la Giornata del malato. Domenica mattina in Duomo sono arrivati bambini da tutto il territorio diocesano. Una messa speciale celebrata dal vescovo Renato Boccardo e dal vicario generale don Sem Fioretti, con i palloncini colorati lanciati in cielo (foto). Presente il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti. "Cari genitori, siete qui – così il presule nell’omelia – per affidare al Signore i vostri bimbi, chiedendogli la sua grazia. Dio si riconosce in ciascuno di questi bambini, si rispecchia in essi. Questi bimbi crescendo avranno bisogno dell’esempio di persone credibili. Non bastano cibo e vestiti, una buona scuola, lo sport. Ciò che rimane è l’esempio. Questa è la vostra missione più alta cari genitori: dire ai vostri figli che quello che hai visto fare da mamma e papà puoi farlo anche tu". Tanti malati e persone anziane, accompagnati dai familiari e dai volontari di diverse associazioni del territorio, nel pomeriggio si sono ritrovati al Santuario della Madonna della Stella in Montefalco per partecipare alla messa celebrata dal vescovo in occasione della 32esima Giornata mondiale del aalato. Nell’omelia, l’arcivescovo ha sottolineato come "tutti portiamo qualche malattia, fisica o dell’anima, una qualche ferita che condiziona le nostre giornate". Al termine della messa c’è stata la processione all’interno del santuario della statua della Madonna di Lourdes portata dai volontari dell’Unitalsi.