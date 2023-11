Il turismo respira con la ripresa di settembre

TODI – Al 30 settembre sono stati 73 mila gli arrivi ed oltre 223 mila le presenze turistiche nel Tuderte. Rispetto all’anno precedente si registra un aumento del 9,8% negli arrivi e del 7,5% nelle presenze. I dati sono quelli diffusi dalla Regione Umbria, che a livello complessivo hanno portato a parlare di risultati record per il cuore verde. L’andamento di settembre ha cancellato, a quanto pare, la temporanea battuta d’arresto che si era profilata ad agosto. Rispetto al 2021 i dati segnano un +51% negli arrivi e un +45% nelle presenze, mentre rispetto al 2019 i risultati 2023 registrano un’avanzata dell’8,3% nelle giornate di presenza turistica (223 mila contro 206 mila), mentre gli arrivi restano in flessione del 9,4% (73 mila contro 80 mila). "Basta guardare i dati scorporati per settore e provenienza e i gettiti della tassa di soggiorno - spiega Ruggiano - per riscontrare come il deficit negli arrivi del 2023 sul 2019 si vada riducendo man mano che riprende verso l’Italia il flusso del turismo cinese, con una struttura alberghiera che, mese dopo mese, sta vedendo risalire il numero degli ospiti asiatici che ne caratterizzano il core business". Intanto l’amministrazione comunale è impegnata a mettere in campo nuove iniziative: nella seconda metà di novembre è in programma la mostra storica delle torce olimpiche con una serie di eventi in ambito sportivo, mentre per dicembre si sta mettendo a punto un winter festival che animerà il periodo tra Natale e il nuovo anno. A maggio 2024 la città ospiterà una grande manifestazione nel campo del turismo scolastico che farà arrivare dagli 8-10 mila studenti e famiglie da tutta Italia.

S.F.