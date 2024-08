Il Torneo dei Quartieri si accende. La sfida storica tra i balestrieri

L’estate eugubina si prepara ad aggiungere al proprio calendario un altro, importante e tradizionale appuntamento. Si tratta dell’edizione 2024 del Torneo dei Quartieri: una sfida tra balestrieri dei quattro quartieri (San Pietro, San Martino, San Giuliano e Sant’Andrea) che si contenderanno il palio, quest’anno disegnato dall’artista Maria Mancini. Ha aperto la conferenza stampa Marco Cancellotti, presidente del Maggio Eugubino, ente organizzatore della manifestazione: "Il Torneo è un saggio della grande storia di Gubbio che offriamo agli eugubini e non solo. Quest’anno inoltre ricorrono i 50 anni di svolgimento in Piazza Grande dove torniamo dopo i lavori di ripavimentazione, con cortei sempre ricchi e con un grande numero di figuranti. Quest’anno il tema è “secoli di luce” con un richiamo al Festival del Medioevo, e la giuria specializzata assegnerà il premio per il miglior corteo". Il sindaco Vittorio Fiorucci ha sottolineato l’importanza della manifestazione a livello folkloristico e di mantenimento delle tradizioni, ma anche a livello promozionale e turistico: "Voglio ricordare Eva Monacelli, già presidente dell’associazione Quartiere San Martino, scomparsa pochi giorni fa, che negli anni tanto si è spesa per l’organizzazione del Torneo dei Quartieri". L’assessora Paola Salciarini ha posto l’attenzione su un’importante novità di quest’anno: "L’anno scorso ci ha permesso di fare alcune riflessioni, una delle quali si è sviluppata verso un ingresso gratuito in Piazza Grande, anche per far apprezzare maggiormente l’evento agli eugubini. Il Torneo, inoltre, rappresenta importante momento associativo, e voglio sottolineare che nel periodo che lo precede c’è tanto volontariato di persone che impiegano tempo ed energie per la migliore riuscita della manifestazione". Ha chiuso il presidente della Società Balestrieri Marcello Cerbella.