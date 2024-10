Il Tieffeu riparte al Teatro di Figura con “Il brutto anatroccolo“

Torna, a partire da oggi (alle 17,30), “La domenica a teatro con la famiglia“, undicesima stagione di spettacoli per ragazzi al Teatro di Figura Perugia, con un cartellone con 22 appuntamenti rivolti ai bambini e le famiglie. L’apertura è con “Il brutto anatroccolo“, spettacolo per attori e figure di Mario Mirabassi, con Giancarlo Vulpes e Ada Mirabassi e le figure di Ada Mirabassi. Il programma della stagione è molto ampio, si articolerà in due parti: la prima con 9 spettacoli domenicali da oggi all’8 dicembre e la seconda parte con 13 spettacoli dal 12 gennaio al 15 aprile 2025. Gli spettacoli proposti sono allestiti prevalentemente con l’utilizzo di burattini, marionette, pupazzi ed attori e sono rappresentati dalle più note compagnie di teatro di Figura e per ragazzi della scena nazionale.

Anche il Tieffeu proporrà alcuni suoi spettacoli, la sua storica produzione “Il brutto anatroccolo“, che aprirà oggi la stagione, la nuova produzione “La gabbianella e il gatto“ che debutterà il 1 dicembre e per finire l’8 dicembre insieme alla compagnia Arterie Teatro di Molfetta, andrà in scena la nuova coproduzione “Cenerentola“.

Anche quest’anno il Tieffeu, propone un programma molto differenziato, gli spettacoli selezionati sono tratti in particolare dalle fiabe classiche, spesso rivisitate in chiave moderna o ispirati da noti racconti per l’infanzia. Il Teatro di Figura continua ad essere la forma di teatro più seguita e apprezzata dalle famiglie, perchè è in grado di suscitare emozione e divertimento e a coinvolgere anche i più piccoli spettatori. E proprio il Tieffeu, in questo campo, vanta una lunga e consolidata tradizione.