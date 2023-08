“Il tempo del Creato ad Assisi“ Preghiera ecumenica e azione per salvare la ’casa comune’

Preghiera ecumenica e azione per la casa comune caratterizzeranno "Il tempo del Creato ad Assisi" che proporrà iniziative da domani al 4 ottobre. L’avvio, come ogni anno, sarà caratterizzati dal "Sentiero di Francesco", la marcia Assisi-Gubbio che partirà dal Santuario della Spogliazione. Con il passaggio dei marciatori presso la Basilica di San Francesco, verrà poi inaugurata l’attività di incontro e preghiera "Il fiume possente" ospitata dalla comunità dei frati del Sacro Convento sul prato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco e animata dal Circolo Laudato Si’ di Assisi, che sarà attiva per tutto settembre, dal lunedì al venerdì. "Il Tempo del Creato ha un significato universale. Davvero c’è urgenza che l’umanità si concentri sul senso della custodia di quanto Dio ci ha donato, prima che il collasso ambientale raggiunga livelli estremi". È questo il messaggio che il vescovo Domenico Sorrentino ha inviato ieri, tramite la responsabile dell’ufficio per l’Ecumenismo e il dialogo, Marina Zola, nel corso della presentazione del programma di eventi organizzato dal Movimento Laudato Si’, con le Famiglie francescane, il Comune di Assisi, la Pro Civitate Christiana e il FAI. "Il Papa ha annunciato un altro documento nella linea della Laudato si’. Mi auguro che anche questo porti l’impronta del Cantico". "Il programma – ha spiegato Antonio Caschetto, coordinatore italiano del Movimento Laudato Si’ -, si concentrerà su preghiera ecumenica e azione per la casa comune, per dare forza al nascituro progetto ‘Assisi, Terra Laudato Si’, che sarà operativo dal 2024, ma che è stato già benedetto nella festa di Pentecoste dal cardinale Michael Czerny e dal vescovo Sorrentino".