Il teatro del mondo Rossy de Palma a Solomeo

Una star internazionale irrompe sul palcoscenico di Solomeo. E riprende il filo rosso con quella dimensione aperta sul mondo che in poco più di dieci anni ha fatto del teatro Cucinelli un punto di riferimento assoluto per l’arte e la cultura europea e non solo, con grandissimi artisti protagonisti di spettacoli in esclusiva nazionale o creati per l’occasione speciale. E’ il caso del nuovo evento in cartellone per la stagione artistica 2223: giovedì e venerdì alle 21 Rossy de Palma (foto sotto), celebre attrice del cinema e del teatro spagnolo, musa dei film di Pedro Almodovar, porterà in scena “Fiore de poesía“: è un recital poetico-plastico-musicale, creato appositamente in esclusiva assoluta per il Cucinelli e realizzato con la complicità della pittrice, scenografa e performer Pi Piquer (insieme nella foto sopra).

"La poesia è stato il mio primo amore. I poeti dadaisti mi hanno aperto una dimensione di pensiero completamente nuova, grazie alla quale in un solo momento mi sono resa conto che mi aspettava un altro mondo. L’arte ci cura e ci aiuta a sopravvivere" dice Rossy de Palma che confida il suo amore per la poesia. Le due artiste creeranno così un universo di poesia affidandosi alle parole di grandi poeti, come Alda Merini, Garcia Lorca ed altri, alla musica e alle immagini sognanti e suggestive realizzate dal vivo da Pi Piquer.

"Con Rossy de Palma – dice orgoglioso Nino Marino, direttore del Teatro Stabile dell’Umbria – arriva a Solomeo non solo un’attrice, ma anche una cantante, modella, pittrice, scultrice, videomaker. Un’opera d’arte vivente, unica nella sua autenticità che oltre al cinema è stata presente sui palchi dei teatri di tutta Europa. Artista dotata e sfrenata che ha segnato il nostro immaginario ci regalerà a Solomeo irresistibili momenti, dei veri tableaux vivant ironici e struggenti".

Prosegue così quella tradizione gloriosa che negli anni ha portato al Cucinelli nomi come Patrice Chéreau (il grande regista francese fu uno dei primissimi ospiti internazionali, nel dicembre del 2012) e poi divi e divine come Charlotte Rampling, Isabelle Huppert, Isabella Rossellini, Jean Birkin, Fanny Ardant, il meraviglioso Jean Louis Trintignant, John Malkovich, Peter Brook (legatissimo a Solomeo, dove portò tanti suoi spettacoli), Michel Piccoli, Lambert Wilson fino a Tilda Swinton, l’anno scorso.

I biglietti si possono prenotare al Botteghino regionale del Teatro Stabile dell’Umbria, allo 075.57542222 oppure acquistare al Botteghino del Morlacchi (10-13.30 e 17-20) e del Cucinelli, aperto giovedì e venerdì dalle 19 (tel. 075.57542213). On line su www.teatrostabile.umbria.it .

Sofia Coletti