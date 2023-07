Il sindaco: "Installati defibrillatori di ultima generazione"

Montecchio lavora per un paese cardioprotetto. Grazie alla collaborazione con l’azienda Blumedicali, il Comune ha compiuto un ulteriore passo verso la tutela della salute dei cittadini e non solo. "Sperando che non occorrerà mai aprire quelle teche – afferma il sindaco, Federico Gori – abbiamo installato dei defibrillatori di ultima generazione da utilizzare in caso di emergenza". Oltre che a Montecchio, i defibrillatori si trovano anche nelle frazioni di Melezzole e Tenaglie, in posizioni ben visibili. Questo è stato possibile grazie ai volontari che si sono resi disponibili alla formazione per l’utilizzo. "Per questo, a nome mio e di tutta la comunità, esprimo un sentito ringraziamento al personale del Comune, della Protezione Civile e della Proloco di Montecchio e ancora dell’associazione Antica Torre di Melezzole e dei volontari di Tenaglie che si sono abilitati all’utilizzo per tutti noi", dice Gori.