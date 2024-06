Il SatorDuo in concerto al Cenacolo San Marco con “Histoire du Tango”

Si chiude la stagione estiva “Prendi Nota“ organizzata dall’Associazione Araba Fenice. Oggi alle 18 al Cenacolo San Marco c’è il concerto del SatorDuo, originale unione fra la chitarra di Francesco Di Giandomenico e il violino di Paolo Castellani (nella foto) con “Histoire du Tango”: un viaggio sonoro per scoprire luoghi, colori e storie del tango, dal periodo classico, nel quale il movimento e il ballo danno forma alla musica, alla rivoluzione compiuta da Piazzolla, dove la musica si emancipa dalla danza. Verranno eseguite opere di Gerardo Matos Rodriguez, Angelo Villoldo, insieme ovviamente a quelle di Piazzolla e Gardel e a composizioni contemporanee dello stesso Castellani. Vincitore di concorsi internazionali, SatorDuo ha tenuto concerti in Italia, Europa, Cina e Stati Uniti, collaborando con importanti Istituzioni. Compositori come Robert Hutmacher, Francesco Colasanto, Danilo Guarino, Antonio Rossi e Fernando Sulpizi hanno scritto opere dedicate al Duo. Biglietto unico a 10 euro, disponibile su Vivaticket o direttamente al Cenacolo.