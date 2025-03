Il saluto del Comune al presidente del Coni

CORCIANO - Si è tenuto a palazzo comunale di Corciano l’incontro tra il sindaco Lorenzo Pierotti, l’assessore allo sport Francesco Cocilovo e Domenico Ignozza, presidente del Coni regionale al termine del suo terzo mandato. Durante l’appuntamento il primo cittadino ha espresso il suo più sincero ringraziamento per il prezioso lavoro svolto da Ignozza e dal consiglio uscente del Coni, sottolineando l’importanza del loro impegno al servizio delle comunità locali e di tutte le federazioni sportive: "Domenico Ignozza ha saputo portare avanti un lavoro eccellente per decenni alla guida del Coni provinciale e regionale. I suoi risultati sono la testimonianza di una leadership forte e di un impegno costante, che ha sempre messo al centro i giovani, lo sport e la promozione dell’attività fisica nelle scuole". Ignozza, infatti, ha dedicato oltre trent’anni al vertice del Coni e, durante gli ultimi tre mandati, ha instaurato stretti legami con le Istituzioni, spronando a investire in impiantistica sportiva moderna e accessibile, con l’obiettivo di fare dello sport un vero e proprio motore di crescita sociale.