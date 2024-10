Il saluto del colonnello Barbieri

PERUGIA - Avvicendamento al vertice del Nucleo tutela patrimonio culturale di Perugia. Oggi è l’ultimo giorno di servizio per il colonnello Guido Barbieri che conclude un percorso professionale durato 39 anni. Una carriera che lo stesso ufficiale definisce "straordinaria", sia per le esperienze professionali e personali, che per le innumerevoli e gratificanti opportunità legate al servizio svolto, che lo hanno visto operare in aree del centro e del nord Italia. Emiliano di origine, di Ferrara (classe 1964), ha cominciato la sua "vita" militare arruolandosi come carabiniere Ausiliario nel 1985 venendo inizialmente destinato a Milano. Vincitore di concorso, dal 1989 al 1991 ha frequentato la Scuola Sottufficiali dei carabinieri di Velletri e Vicenza. A marzo del 2018 veniva traferito a Perugia per dirigere il Nucleo Carabinieri Tutela patrimonio culturale per l’Umbria. Il colonnello Barbieri cede l’incarico di al maggiore Fabio Alfieri.