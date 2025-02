Il “saldo dei saldi“ Tempo di Sbaracco . La mappa dello shopping super scontato

Dai gioielli agli articoli per la casa, dai profumi ai prodotti di erboristeria, dai casalinghi all’abbigliamento, ogni angolo del centro si riempirà di occasioni imperdibili. Un’ulteriore sorpresa per i visitatori: in caso di maltempo, l’evento proseguirà con corner dedicati all’interno dei negozi aderenti, garantendo così un’esperienza di shopping senza interruzioni. Signori e signore è tempo di Sbaracco: domani e sabato torna il “saldo dei saldi“, e rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di shopping.

Le strade e le piazzette dell’acropoli si trasformeranno in un grande salotto a cielo aperto, animato da artigiani e commercianti locali che proporranno prodotti di ogni tipo, arricchendo l’atmosfera con stand allestiti direttamente davanti alle vetrine dei negozi. "Sbaracco è un evento che rappresenta molto di più di una semplice occasione di shopping – spiega Paolo Mariotti, presidente del Consorzio Perugia in Centro. È un’opportunità per tutta la cittadinanza di scoprire, grazie a sconti imperdibili, e sostenere il commercio di prossimità, che è il cuore pulsante della nostra città. In un periodo in cui la concorrenza è sempre più globale, è fondamentale valorizzare le realtà locali, che contribuiscono a mantenere viva l’identità e la tradizione del nostro centro storico. L’iniziativa è un’occasione unica per fare acquisti vantaggiosi e rafforzare il legame tra i cittadini e le attività commerciali locali".

La mappa dei negozi: L’evento prenderà il via domani alle 10 e interesserà decine di negozio diffusi nelle diverse aree del centro, tra cui Corso Vannucci e le vie limitrofe come piazza Matteotti, via dei Priori, via Oberdan, corso Cavour, via Marconi, via Masi e viale Indipendenza.