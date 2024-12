Il Rugby Città di Castello femminile vince il gruppo nazionale

CITTÀ DI CASTELLO – Tutti pazzi per il rugby femminile! C’erano anche le atlete di Città di Castello all’iniziativa che si è svolta domenica a Prato nel campo del Gispi Rugby: qui la squadra locale, il Valkyries Highlanders Rugby femminile di Formigine, il Rugby Lucca, e il Cds di Città di Castello insieme al Valdelsa Rugby, hanno dato luogo al primo raggruppamento di Seven olimpico femminile in Italia, valevole per la Coppa Italia. Le ragazze di Città di Castello, insieme al Valdelsa, si sono distinte per tecnica e gioco, portando la compagine alla vittoria del raggruppamento, (con i punteggi 21-7, 25-15 e 22-12). Forte di questa bellissima prestazione, la squadra tifernate dà appuntamento a quanti vorranno partecipare, alla giornata di domenica 15 dicembre al campo tifernate dove si terrà il primo torneo di rugby femminile in Umbria, dopo anni di assenza dal panorama regionale.

Un’occasione per stare insieme ma anche per scoprire uno sport affascinante.