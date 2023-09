Il rock del territorio si svela alla Darsena con “Umbria Noise“

Il tradizionale sguardo su quanto di meglio propone l’Umbria del rock si concretizza in un fine settimana di musica tutto dedicato a band e artisti umbri. Arrivato alla nona edizione torna il festival “Umbria Noise by the Lake” alla Darsena di Castiglione del Lago, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 settembre: un incontro tra generazioni di musicisti, con la presenza di formazioni storiche e alcune novità del panorama locale. Si inizia giovedì con Jonka Brioska, Cul Zag (nella foto) e Known Physics per proseguire venerdì con una serata dedicata al Metal in collaborazione con Headbangers Hall. Si esibiranno Evermore, Creepy Smiley Face, Craving4caffeinE. A seguire Headbangers Hall Dj Set. Gran finale sabato con Luna Precipita, NUR., Slebo. Chiusura con Dj Gary Oldman. I concerti, tutti ad ingresso gratuito, inizieranno alle 22 (info e prenotazioni per la cena 333 1903457).

Tutte le sere, inoltre, dalle 21 le “Noise Pills” di Umbria Radio, con pillole di musica umbra. In più si terrà un’esposizione di artisti della Biblioteca delle Nuvole.