Il ritorno di “Corciano Festival“. Si parte con Fabrizio Moro e Augias

Arte, letteratura, musica, stand-up comedy, teatro di strada, sapori tipici e le immancabili rievocazioni storiche per il Corciano Festival, una della più attesi e importanti manifestazione culturali dell’estate umbra che taglia il traguardo della sessantesima edizione con un cartellone ricchissimo, da domani a domenica 18 agosto. Quest’anno però si parte con un’anteprima che stasera alle 21 nell’area verde Enzo Melani propone il concerto di Fabrizio Moro nella tappa umbra di “Una vita intera Tour 2024” in collaborazione con Suoni Controvento. Il cantautore romano regalerà i suoi grandi successi con brani riarrangiati per l’occasione, insieme alla sua band. Prevendite su TicketOne e TicketItalia.

Il Festival si apre domani, alle 18 in Piazza Doni, col taglio del nastro ufficiale. Ospite d’onore è Corrado Augias che riceverà il Premio “Umbria del cuore“, format ideato e organizzato da Anna Lia Sabelli, e sarà intervistato da Sergio Casagrande. A seguire, nella chiesa museo di San Francesco si inaugura la mostra “L’arte del porre e del levare. Sculture a Corciano tra 15esimo e 18esimo secolo” a cura di Alessandra Tiroli: da sempre l’arte è un settore distintivo del Festival. E ancora, alle 20 si apre la Taverna del Duca, alle 21.15 nel chiostro del Palazzo Comunale si presenta il libro “Diventeremo amiche” di Anna Cherubini, in dialogo con Elisabetta Bricca mentre alle 21.30 in piazza Coragino c’è il concerto di apertura con i partecipanti allo stage di musica antica diretto da Massimiliano Dragoni. A seguire, “Pagine del Concorso internazionale di composizione originale per Banda” con la Corciano Orchestra Lab. Ingresso a 5 euro, prenotazioni allo 075.5188255.

Il primo week-end si chiude domenica con un’altra giornata densa di incontri. Alle 18 nella sala del Consiglio di Palazzo Comunale c’è l’evento “Ad un amico”, per ricordare Antonio Carlo Ponti, poeta, scrittore, critico d’arte legatissimo al Festival (alle 21.30 le sue poesie saranno recitate in piazza Doni da Pino Menzolini). Alle 18.30 nel chiostro di Palazzo Comunale si presenta il libro “Nazione Pop“ di Leonardo Varasano, alle 21 spazio al teatro: nei Giardini del Torrione di Porta Santa Maria prima assoluta di “Ulisse - Una peripezia maschile”, regia e drammaturgia di Samuele Chiovoloni, con Giordano Agrusta, Stella Bastianelli, Caterina Fiocchetti, Gabriele Furnari Falanga, Chiara Mancini, Alice Scaglia, Francesco Bolo Rossini, Davide Tassi.

S.C.