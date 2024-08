Il ritorno della ’Fratta dell’800’. Umbertide riscopre le sue radici

Torna con il suo fascino, la musica, i suoi colori e il suo divertimento la "Fratta dell’800", rievocazione storica che trasformerà domani Umbertide in un grande teatro a cielo aperto, dove i vicoli e le piazze del centro storico si di popolano di personaggi e gente comune in costume ottocentesco, taverne, osterie, giochi ed eventi.

Il sindaco Luca Carizia e la vice Annalisa Mierla, presentando la festa, ne hanno sottolineato l’importanza per Umbertide e non solo, visto il richiamo che la manifestazione ha anche fuori dal territorio comunale: "La Fratta dell’800 è un simbolo di identità e appartenenza che rivive ogni anno grazie al grande lavoro di tanti. Ringraziamo l’Accademia dei Riuniti, l’associazione Fratta dell’800 ed il consiglio direttivo per averla organizzata anche quest’anno. Numerosissimi saranno gli appuntamenti itineranti, con il centro storico coinvolto che si allarga anche a via Garibaldi e alla Chiesa Collegiata. L’auspicio è che questa festa possa rendere la città anche più unita".

Achille Roselletti è il direttore artistico: "Ci piace considerare Fratta dell’800 – dice - come una festa più che una rievocazione, un omaggio al secolo che segnò Umbertide da molti punti di vista. Essa si caratterizza per il coinvolgimento diretto delle tante associazioni e delle realtà culturali locali e comprende ogni anno spettacoli di qualità proposti da professionisti e non. I visitatori potranno assistere a una varietà di spettacoli che spaziano dalle opere melodrammatiche ai balli popolari, dalle rievocazioni storiche di battaglie ottocentesche a esibizioni di magia, numeri circensi e improvvisazioni teatrali. Non mancherà la gastronomia delle e Taverne e Osterie, che offriranno i sapori della tradizione umbertidese". Una chicca il torneo di tennis in stile d’epoca in piazza Matteotti.

Pa.Ip.