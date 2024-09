Il Rione Contrastanga conferma Scarponi

La settimana quintanara si chiude con ulteriori due aggiunte ufficiali rispetto al toto cavalieri. Continua anche per il 2025 il sodalizio tra il Furente del Contrastanga Daniele Scarponi, cavaliere folignate pluripremiato, e il Rione. Il consiglio direttivo dei gialloblù si è riunito e ha deciso di rinnovare la fiducia a Scarponi anche per il 2025. Per un binomio confermato, uno che ufficializza il divorzio: è il caso del Rione Croce Bianca che, come atteso, annuncia "la cessazione del rapporto con il Cavaliere di Giostra Adalberto Rauco, che a partire da oggi non vestirà più i colori del Fedele. Nonostante la chiamata arrivata solo ad agosto di questo anno, Adalberto si è subito dimostrato disponibile ed estremamente professionale. Lo ringraziamo per la serietà e il grande impegno. Adalberto, un grande in bocca al lupo per le quintane future. La Commisione Tecnica Rionale sta già lavorando all’edizione 2025 della Giostra della Quintana". Non è un mistero, nel mondo quintanaro, che il Croce Bianca abbia messo gli occhi su Lorenzo Melosso, l’ex cavaliere del Rione Badia. Il cavaliere ascolano, al momento, è sul mercato quintanaro e chiunque lo vorrà ingaggiare dovrà fare i conti proprio con il Badia, con il quale ci sarebbe ancora il contratto da sciogliere.

In movimento sul mercato c’è La Mora, che potrebbe orientarsi proprio su Rauco. Cavaliere da scegliere anche a casa Pugilli, dove però l’opzione potrebbe essere il ritorno di Pierluigi Chicchini. Intanto l’Ente Giostra ha estratto i biglietti vincenti della lotteri. Lo scooter elettrico andrà al biglietto 05817. Il secondo premio, una bici con pedalata assistita, allo 02364. Il buono spesa da 600 euro al Conad superstore di Piazza Umbra e del biglietto è 05226.