Il ricordo di Pietro Crocchioni al Festival dell’Arte

Il ricordo appassionato e commosso di Pietro Crocchioni inaugura il “Festival dell’Arte“. Tante emozioni ieri pomeriggio al Centro Congresso “Alessi“ di via Mazzini dove la manifestazione organizzata dalla sezione Perugia di 50 & Più si è aperta con un cerimonia dedicata al compianto artista, che è stato fotografo de “La Nazione“ e pittore di gran talento e valore, alla presenza della famiglia, con la moglie Giuliana, i figli Matteo e Tommaso, gli organizzatori del Festival e l’assessore alla cultura Leonardo Varasano. Alla moglie Giuliana è stata consegnata una targa (nella foto) con parole ricche di stima e di affetto degli artisti umbri di 50 & Più. "Con passione e impegno – si legge nel riconoscimento – hai lasciato un’impronta indelebile sia come fotografo che come pittore ma soprattutto come uomo. Grazie per quello che sei stato. Resterai sempre nei nostri pensieri". Ci sono anche due quadri di Pietro (un paesaggio con girasoli e “Impronte“) nella mostra che si potrà visitare fino a domenica 5 maggio con vari eventi collaterali.