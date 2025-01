Il rettore Oliviero incontra gli studenti del ’Plinio’

CITTÀ DI CASTELLO – Sarà il rettore dell’università degli studi di Perugia professor Maurizio Oliviero il primo ospite degli Appuntamenti al Plinio del 2025: martedì 28 gennaio, alle ore 16,30 in biblioteca il rettore Oliviero dialogherà con gli studenti in un incontro dal titolo: "Quale futuro per i giovani? Il ruolo della scuola e dell’università nel processo orientativo-formativo". L’intento è quello di far incontrare gli studenti con un formatore di alto profilo per spiegare quale sia il ruolo dell’università nella costruzione di un percorso di crescita personale e anche quello di presentare l’Unipg come punto di riferimento per tanti giovani. "L’appuntamento è perciò un’occasione preziosa per cercare di avere idee chiare sul proprio futuro e sulla scelta del percorso da intraprendere alla fine degli studi superiori", ricorda la dirigente scolastica del Liceo di Città di Castello Marta Boriosi che parla di "un relatore d’eccezione che sarà a tu per tu con gli studenti per parlare di università come esperienza di crescita, competenza e autonomia". A coordinare l’evento sarà la stessa dirigente Boriosi.