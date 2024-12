Il restyling dello stadio Curi. Slittano i lavori del ’prato’

Il terreno di gioco dello stadio Curi sarà rifatto fra un paio di anni. La Giunta comunale ha infatti deciso di ‘escluderlo’ dal primo stralcio dei lavori sull’impianto che dovrebbero prendere il via nelle prossime settimane e di inserirlo nella seconda tranche delle opere da 1,58 milioni che interesseranno anche la Curva Sud e la Tribuna coperta.

E’ quanto emerge dall’ultima delibera dell’Esecutivo, che certifica quanto anticipato qualche settimana fa dall’assessore comunale allo Sport, Pierluigi Vossi. In un primo momento, infatti, era previsto anche questo intervento insieme a quello dei gradoni della Gradinata e della Curva Nord. E invece l’altro ieri sindaca e assessori hanno stabilito che "i lavori di riqualificazione dello stadio Renato Curi – I Stralcio, riguarderanno solo i le opere della copertura della Curva Nord, l’adeguamento statico/sismico della Tribuna Est e la manutenzione dei servizi igienici per il pubblico sempre nei settori Curva Nord e Tribuna Est, stralciando così gli interventi in Curva Sud, Tribuna Ovest e campo da gioco". Un atto formale dunque, che ricalendarizza gli interventi da effettuare dell’impianto. Per il I stralcio si partirà con la gara e consegna dei lavori prevista per l’inizio 2025. Il primo intervento, relativo alla tribuna est, sarà concluso entro il 2025. Poi si procederà con la Nord, i cui tempi saranno più lunghi.