Il regista Lucibello e Wu Ming ospiti al PostModernissimo

Due nuovi incontri d’autore al cinema PostModernissimo: domani alle 21 sarà ospite il regista Manfredi Lucibello, che dopo essere stato la scorsa estate all’arena Fuori Post al Barton Park, sarà nella sala perugina per presentare il suo ultimo lavoro “Il complotto di Tirana“: un documentario dai risvolti noir su uno dei più curiosi misfatti dell’arte italiana. Lucibello racconta un sistema, quello dell’arte, consolidato e basato su regole proprie, ma che in qualche modo funzionano, che crea idee, immaginari e pensieri che cercano di fare il punto su situazioni complesse, ponendo lo sguardo su tematiche sociali, politiche, umane.

Quindi venerdì alle 18 Wu Ming 1 sarà al PostMod per presentare il suo libro “Gli Uomini Pesce”, modera Giovanni Dozzini. Il romanzo è un viaggio nel Delta del Po, luogo misterioso, popolato di vecchie storie partigiane, di essere leggendari e uomini con meno scrupoli che interessi da far valere. L’incontro è in Encuentro Perugia e Mannaggia - Libri da un altro mondo, l’ingresso è libero.