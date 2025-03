Il racconto della tragedia di Marcinelle. Nuova edizione per il libro di Maria Laura Franciosi

GUALDO TADINO - La tragedia consumatasi a Marcinelle, in Belgio, l’8 agosto del 1956, dove morirono 262 minatori, 136 dei quali italiani, viene rievocata oggi, alle 16.30, nella sala della Mediateca del Museo regionale dell’emigrazione. Viene presentata una riedizione del libro “Per un sacco di carbone. Ieri e oggi“ di Maria Laura Franciosi. L’evento, che ha visto impegnata nella organizzazione la vicepresidente delle Acli provinciali perugine, Marta Ginettelli, coordinato dalla direttrice del Museo dell’emigrazione Catia Monacelli, vedrà l’autrice dialogare con Matteo Bracciali, vice presidente della Federazione delle Acli internazionali, per approfondire i temi del libro e riflettere sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati italiani. Per l’occasione, il Museo dell’emigrazione, dalle 15 alle 16.30, sarà aperto al pubblico con ingresso libero.