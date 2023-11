Il Psi a Damiani : "Ritirare le dimissioni"

GUBBIO – Il direttivo eugubino del Psi ha invitato il proprio ex assessore dimissionario Gabriele Damiani ad "un supplemento di riflessione" per "un eventuale ritiro delle dimissioni presentate, ancorché dichiarate nell’immediatezza come definitive, perché una tale scelta sarebbe indubitabilmente nel segno del superiore interesse pubblico". È quanto si legge in un comunicato diramato dalla segreteria con il quale i socialisti prendono atto con rammarico della situazione ed esprimono "comprensione e sincero rispetto per le motivazioni, personali e non politiche, che lo hanno spinto alla sofferta decisione, nonché gratitudine ed apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni". Da qui l’invito a "ripensarci". In caso contrario i socialisti si "dichiarano disponibili a dare il proprio contributo" rimettendosi "alle autonome valutazioni del sindaco Stirati in cui abbiamo sempre riposto la massima fiducia".