Il progetto Farespazio lancia un corso gratuito di cinema per ragazzi

Il progetto Farespazio (l’hub che incentiva il protagonismo e la creatività giovanile) sceglie il cinema per inaugurare una serie di corsi gratuiti per ragazze e ragazzi a Ponte San Giovanni: dal 18 febbraio prende il avvio “FareCinema“, un laboratorio gratuito di cinema dedicato a ragazze ragazzi tra 12 e 15 anni che si terrà nello spazio rigenerato di Strada dei Loggi a Ponte San Giovanni, in collaborazione con i partner del progetto e con il coordinamento di Anonima Impresa Sociale - Cinema Postmodernissimo: il corso sul linguaggio cinematografico come strumento di espressione e lettura del contemporaneo proporrà visioni di film, utilizzo di strumentazione professionale ed esercitazioni pratiche volte alla realizzazione di prodotti audiovisivi. L’obiettivo del progetto è creare una seconda generazione di servizi identificabili come Centri di Aggregazione Giovanile destinati a promuove il benessere di ragazze e ragazzi. Per informazioni e adesioni rivolgersi alla cooperativa Sociale “Densa“ che promuove Farespazio allo 075.9002345; mail: [email protected].