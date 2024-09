Il primo libro della good blogger da un milione

Raggiunto e superato il milione di follower era il momento di un libro che ne raccogliesse le fatiche – e le delizie – culinarie. E così Monica Pannacci, la food blogger umbertidese, diventata oggi una delle più note influencer italiane in cucina, ha dato alle stampe il suo "Provalo perchè è buonissimo", 130 ricette facili, veloci e soprattutto fatte – come sottolinea lei - con il cuore. Dalla colazione alla schiscetta da portare in ufficio, dall’occasione speciale al pranzo veloce, passando per sfiziosi contorni e dolci deliziosi. Le ricette sono tutte corredate di fotografie, scattate con perizia dalla "web – cuoca" e fiore all’occhiello del suo blog "ricettedelcuore", vincitore del Giallo Zafferano Creator Award 2022/2023 che l’omonimo, notissimo sito dedica ai migliori food talent italiani. "La passione per la cucina nella mia vita c’è sempre stata – dice Pannacci - mia mamma era sempre ai fornelli e ogni giorno a tavola avevamo con pasta fatta in casa, dolci, ecc. Avevamo anche l’orto e lei, con pochissimi ingredienti, riusciva a preparare cibi sempre diversi e originali. Negli anni ho sviluppato quella che è la mia idea di cucina, radicata nella tradizione umbra ma anche fatta di invenzioni fantasiose e idee creative (e un po’ furbe) per portarsi avanti quando non si può stare tutto il giorno ai fornelli. Mi piace pensare che grazie alla tenacia e alla costanza arrivino nella nostra vita delle cose belle. E questo libro per me è proprio questo: una cosa bella, anzi, bellissima.". Il volume, edito da Rizzoli, sarà presentato dall’autrice, insieme ad Annalina Taddei, giornalista, martedì 17 settembre al Cinema Metropolis alle 18.

Pa.Ip.