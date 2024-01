Il Prg ora è a disposizione di cittadini e tecnici. Basta un ’clic’

GUBBIO – Con un clic il Piano Regolatore generale, in una nuova versione dinamica, è a disposizione di cittadini e tecnici. Grazie ad una nuova applicazione è infatti online, nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale web del Comune. Attraverso un menu molto semplice da navigare si potrà accedere alle singole aree, e cliccando verrà mostrata la classificazione urbanistica della zona, conoscendo subito classificazione e vincoli che gravano sul terreno individuato. Un’ampia legenda consentirà infine l’accesso ai tematismi del Prg, sia dal lato strutturale che operativo, con possibilità di sovrapporli o isolarli in trasparenza con l’immagine del territorio sottostante. Sono a portata di mano tutte le norme e sarà possibile stampare tutto, in scala opportuna. "Da anni – sottolinea la vicesindaco e assessore all’Urbanistica Alessia Tasso, foto – si attendeva la digitalizzazione del PRG, un’operazione che il nostro Comune ha portato avanti tra i pochi in tutta la Regione e che si unisce ad attività messe in campo per digitalizzare anche l’archivio".