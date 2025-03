Il pittore Pino Nania dona un suo quadro alla scuola di musica

CITTÀ DI CASTELLO - Un quadro per la scuola comunale di musica è stato donato dal professore Pino Nania, pittore e docente di storia dell’arte al Liceo Città di Piero di Sansepolcro per molti anni. Nania ha consegnato al direttore della scuola di musica Nolito Bambini una sua opera dedicata al grande compositore toscano Giacomo Puccini. Donazione che arriva al termine del percorso esposito realizzato in occasione del centenario 1924/2024 della morte dell’artista e organizzato dall’associazione Puccini and Friends in Valtiberina. "La città tifernate si è arricchita di un altro pezzo rappresentativo ed espressione dell’arte contemporanea del territorio ad opera di un autore, il professore Pino Nania che per anni ha concorso a formare i giovani e sensibilizzarli verso il bello e verso i significati che l’arte imprime al processo culturale delle civiltà", ha detto l’assessore Michela Botteghi nel corso della cerimonia di donazione che si è svolta il primo marzo.