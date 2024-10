Il Pd ricorre all’esperienza. L’ex sindaco Barboni candidato alla Regionali

Sembra stia per arrivare ad una conclusione l’infinita telenovela dei candidati eugubini per le prossime elezioni regionali del 17 e 18 novembre. Da settimane il dibattito politico cittadino è animato sull’individuazione di questi nomi e, soprattutto nel centrosinistra, le "trattative" tra i vari partiti e personalità non accennano a diminuire.

L’ultimo in termini di tempo ad aver sciolto le riserve è il Partito Democratico, che anche se ancora non ha ufficializzato il tutto, sembra aver scelto di schierare Paolo Barboni, già sindaco di Gubbio dal 1985 al 1997 e che porta con sé un bagaglio di esperienza e di qualità politica non indifferente. E proprio all’esperienza, evidentemente, intende affidarsi il Pd in questa fase delicata. Restando sul fronte della sinistra, i Liberi e Democratici stanno cercando una soluzione alla propria situazione di estrema instabilità. Quella di Stirati sembra ormai più un’utopia che una possibilità concreta, mentre il coordinamento sta cercando un nome da proporre: le indiscrezioni parlano di Mirko Pompei come ultima spiaggia.

Per quanto riguarda invece Città Futura, dopo che Nafissi si è defilato la lista civica che ha raccolto molti consensi alle amministrative potrebbe puntare sui fratelli Jacopo e Federica Cicci, ma attenzione invece alla possibilità Giorgia Gaggiotti.

A destra sono invece molti i nodi già sciolti: candidati Stefano Pascolini per Fratelli d’Italia, Monica Salciarini per Forza Italia, Federica Monarchi per Gubbio Civica con Umbria Civica ed Euro Grilli per la Lega. Proprio la Monarchi ha presentato la propria candidatura lo scorso sabato all’Hub Hotel di Gubbio accompagnata dal sindaco Vittorio Fiorucci, da Alfredo Minelli di Gubbio Civica e Nilo Arcudi, presidente di Umbria Civica. "Nel segno della continuità con il lavoro svolto dall’attuale amministrazione regionale ma con voci e volti nuovi, che possano tornare a rappresentare il territorio eugubino, per lungo tempo rimasto isolato", ha dichiarato Federica Monarchi.

"Il nostro territorio – ha aggiunto la candidata di Gubbio Civica – ha enormi potenzialità si sviluppo a cui possiamo dare pienamente concretezza solo se andiamo nella stessa e nella giusta direzione. A breve organizzerò a Gubbio dei momenti di ascolto con la cittadinanza, almeno una volta a settimana".

Federico Minelli