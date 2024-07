Il ’Patto Avanti’ carica: "Pronti a far ripartire l’Umbria verso il futuro"

Nessun ultimatum a Stefania Proietti per la candidatura a presidente della Regione. Piuttosto la volontà di ribadire "un programma innovativo per governare l’Umbria del futuro, sostenibile ed inclusiva, dopo cinque anni di governo di destra che prima ha illuso e poi deluso i cittadini umbri". Il Patto Avanti, ovvero il campo larghissimo del centrosinistra verso le elezioni regionali, ha diffuso una nota ufficiale firmata dai leader umbri di Pd, 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Civici, Psi e Demos. "Siamo per l’Umbria delle comunità e dei sindaci che ogni giorno lavorano a fianco dei cittadini, mentre le lotte di potere della destra umbra stanno paralizzando le istituzioni della nostra regione. Prima continue frecce avvelenate verso la presidente Tesei e ora anche l’implosione della coalizione di governo: la maggioranza è infatti andata sotto sulla proposta di legge relativa alla Polizia locale a firma FdI-FI. Da oltre quattro mesi nessuna mozione viene discussa. Uno spettacolo indegno per una Regione che ha gravissimi problemi che richiedono decisioni politiche e assunzioni di responsabilità. Di fronte a queste sabbie mobili noi vogliamo agire con prontezza, facendo ripartire in breve tempo quella campagna di partecipazione e attivismo che ha già aperto una pagina nuova della politica umbra".

"La verità – spiega il Patto Avanti – è che la destra ha abbandonato la nave, per questo noivogliamo aprire la strada al cambiamento, con serietà e credibilità, partendo dal più grande risultato che abbiamo ottenuto negli scorsi mesi: riportare tantissime persone a guardare con fiducia ed entusiasmo al futuro, avvicinandole di nuovo alla politica. Da questa consapevolezza è nata la richiesta avanzata dalle forze del Patto Avanti alla sindaca di Assisi e presidente della provincia di Perugia, Stefania Proietti. Ciò che abbiamo costruito è stato possibile grazie al serio lavoro di amministratori come lei. Per noi la politica è inclusione e partecipazione, è impegno e concretezza, è piazza aperta dove discutere le scelte che riguardano la qualità della vita dei cittadini. Il Patto Avanti è il frutto di questa impostazione. Al nostro primo evento lasciammo sul palco una sedia vuota a testimoniare l’apertura al contributo di chiunque. Oggi, come ieri, quella sedia è ancora lì, ma chi vuole occuparla deve aderire al programma che è stato motore dei recenti successi elettorali a partire dalla difesa del diritto universale alla salute, e quindi il potenziamento della sanità pubblica e la contrarietà alla costruzione del nuovo inceneritore in Umbria". Tra le questioni anche la lotta alla precarietà del lavoro e alla riduzione del potere d’acquisto dei salari, la progettazione di uno scenario economico sostenibile, la transizione ecologica.