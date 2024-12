Il passaporto?. Si fa anche all’ufficio postale

GUALDO TADINO - I gualdesi possono richiedere il passaporto o il rinnovo rivolgendosi all’Ufficio postale: non avranno più bisogno di recarsi nella Questura, riceveranno il passaporto nel proprio domicilio. Ne dà notizia il Comune, che sottolinea come il servizio sia stato attivato nel contesto del progetto "Polis-casa dei servizi di cittadinanza digitale", promosso da Poste italiane in collaborazione con il Governo. Lo stesso mira a favorire la coesione economica e sociale, e a superare il digital divide nei Comuni con meno di 15 mila abitanti. È prevista anche l’attivazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici: il Comune è stato selezionato tra i destinatari dell’intervento di transizione energetica, gestito in sede dalla vicesindaco Paola Gramaccia (nella foto): "Si inserisce nella più ampia strategia di transizione all’interno del territorio, per rispondere alla crescente esigenza di infrastrutture per la mobilità sostenibile".