Il “Parco Itaca“ adesso è realtà. È il dono della famiglia Cinaglia

Dopo oltre un anno di lavori il “Parco Itaca“ è finalmente realtà. Ieri pomeriggio si è tenuto l’evento di presentazione, con taglio del nastro, ingresso, visita al parco e brindisi inaugurale, del nuovo giardino pubblico ad Agello (Magione) realizzato nell’area adiacente all’azienda CM – Centumbrie. Un parco di circa 7.000 metri quadrati con 3 aree riqualificate: giardino pubblico con fontana, anfiteatro e giochi per bambini, percorso verde di 1,5 km e lavori di decoro urbano che interessano anche parcheggi e illuminazione. All’inaugurazione sono intervenute anche le istituzioni alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, e dell’assessore del confinante Comune di Perugia, Gabriele Giottoli. Presenti naturalmente i fondatori del progetto Centumbrie (Frantoio, molino, bistrot, osteria e barpasticceriapanetteria), i coniugi Michele Cinaglia e Marilena Menicucci e i figli Miriam e Giovanni. L’azienda, voluta dalla famiglia Cinaglia, che in soli quattro anni è diventata eccellenza nazionale nell’ambito dell’agroalimentare e dell’accoglienza, continua quindi anche la sua azione di riqualificazione urbana e di sostenibilità offrendo così al territorio un parco che da ora sarà aperto alla comunità locale e non solo. "In un momento di distruzione, dove tutto sembra dissolversi, dove si costruiscono solo muri di divisione che nutrono sentimenti negativi come l’odio, la ripicca, la violenza, la vendetta e tutta una varietà di sentimenti dissoluti e negativi dell’umanità – afferma la famiglia Cinaglia –, tagliare il nastro per aprire le porte di un parco aperto al pubblico, alla gente, ci sembra un gesto ricco di senso".

Il progetto, firmato dagli architetti Gianmarco Balucani e Silvia Bazzanti e che ha previsto anche la riqualificazione di tutta l’area parcheggio e di ingresso, è finanziato dai coniugi Cinaglia che dopo una vita vissuta fuori regione hanno deciso di investire nella loro terra natia. All’inaugurazione del parco erano presenti anche gli operatori della Fraternità Misericordia di Magione con il mezzo dell’Unità di Supporto Logistico, donato da Centumbrie, appena rientrati da Campi Bisenzio, comune vicino Firenze tra i più colpiti dall’alluvione, dopo aver portato il loro contributo ai soccorsi.