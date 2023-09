Il Palio di San Michele si prepara al gran finale

BASTIA UMBRA – In dirittura d’arrivo la sessantunesima edizione del Palio di San Michele: stasera il minipalio per i giovanissimi e domani la corsa della lizza e, al termine, l’assegnazione del palio disegnato quest’anno da Valerio Barbetti. Manifestazione, quella del Palio che, grazie all’impegno dei rioni Moncioveta, Portella, San Rocco, Sant’Angelo ha regalato, con le sfilate, momenti di grande spettacolo che ha suscitato molti consensi, in attesa di conoscere le determinazioni della giuria tecnica composta da Gianfranco Anzini (presidente, Alessandra Mortelliti, Anna Tangredi, Ivan Castiglione, Laura Soprani, Alberto Bassetti e Lia Francesca Morandini.

Presidente Anzini che ha voluto ringraziare il pubblico: "Nella vita mi è capitato di essere ospite di varie manifestazioni, svariati eventi culturali e spettacoli teatrali. Nessuno di questi è simile a questo Palio – ha detto Anzini - . Voi bastioli siete fortunati, forse a volte non vi rendete neanche conto dell’unicità di questa manifestazione che, almeno in Italia, non ha termini di paragoni. L’autenticità di questa manifestazione è già nota nel panorama artistico degli addetti ai lavori e anche noi della giuria non facciamo altro che propagandare il verbo del Palio, poiché ci viene naturale condividere così tanta bellezza. Il livello artistico delle sfilate è cresciuto a dismisura nel tempo. Ogni anno è uno stupore continuo e, al di là dell’aspetto emotivo che ci coinvolge, l’arte del diletto si sta trasformando sempre di più in qualità professionale. Siete sulla strada giusta e non possiamo far altro che invitarvi a continuare in questo percorso. Visto dall’esterno il Palio è una magia che coinvolge un’intera comunità. Complimenti a tutti".