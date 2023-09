Il paese diventa: "Il borgo dei sapori"

MONTONE – Seconda edizione per "Il borgo dei sapori antichi", iniziativa montonese che si terrà il 30 settembre prossimo che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare le aziende agricole del territorio arietano e dell’Umbria in generale, con una particolare attenzione alla stagionalità. Per questo, dopo l’iniziativa del luglio scorso ecco ora, con l’autunno il focus sul vino ed i prodotti vinicoli . Non mancheranno le specialità umbre di norcini e casari, accompagnati da panificati realizzati con farina umbra biologica, miele, ma anche sott’olii e confetture, tutti realizzati con i prodotti umbri. Organizzatori il Comune, Wine Edition Umbria Farm Experience ed AMA – Associazione Montone Agricoltori, Pro Loco, Pro Civ e Associazione Giovani Montone.

Un’opportunità importante per promuovere l’enogastronomia locale ma anche il fascino del territorio montonese. Elementi apprezzati da visitatori che arrivano anche dall’estero.